Боррель потребовал от властей Сербии немедленно убрать баррикады в Косове
Боррель: ЕС не потерпит нападений на её миссию в Косове
Европейский союз не потерпит атак на его миссию в Косове, сербские власти должны немедленно убрать баррикады. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
"ЕС не потерпит нападений на миссию EULEX в Косове или использование насильственных, преступных действий на севере. Баррикады должны быть немедленно убраны группами косовских сербов", — написал глава европейской дипломатии в "Твиттере".
Вместе с тем Боррель призвал стороны как можно скорее восстановить спокойствие в регионе.
Напомним, накануне, 10 декабря, после задержания экс-полицейского Деяна Пантича на КПП Яринье начались акции протеста, сербы стали сооружать баррикады. На место прибыли патрули миссии ЕС. В Сербии заявили, что задержание экс-полицейского Пантича в Косове — месть Приштины. Этой ночью в непризнанном Косове раздались взрывы и стрельба.
ТАСС / EPA / JULIEN WARNAND