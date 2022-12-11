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11 декабря, 11:50

Боррель потребовал от властей Сербии немедленно убрать баррикады в Косове

Боррель: ЕС не потерпит нападений на её миссию в Косове

Европейский союз не потерпит атак на его миссию в Косове, сербские власти должны немедленно убрать баррикады. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"ЕС не потерпит нападений на миссию EULEX в Косове или использование насильственных, преступных действий на севере. Баррикады должны быть немедленно убраны группами косовских сербов", — написал глава европейской дипломатии в "Твиттере".

Вместе с тем Боррель призвал стороны как можно скорее восстановить спокойствие в регионе.

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Напомним, накануне, 10 декабря, после задержания экс-полицейского Деяна Пантича на КПП Яринье начались акции протеста, сербы стали сооружать баррикады. На место прибыли патрули миссии ЕС. В Сербии заявили, что задержание экс-полицейского Пантича в Косове — месть Приштины. Этой ночью в непризнанном Косове раздались взрывы и стрельба.

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ТАСС / EPA / JULIEN WARNAND

Наталья Исакова

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