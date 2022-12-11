Боррель потребовал от властей Сербии немедленно убрать баррикады в Косове

Европейский союз не потерпит атак на его миссию в Косове, сербские власти должны немедленно убрать баррикады. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"ЕС не потерпит нападений на миссию EULEX в Косове или использование насильственных, преступных действий на севере. Баррикады должны быть немедленно убраны группами косовских сербов", — написал глава европейской дипломатии в "Твиттере".