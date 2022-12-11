Фрегат "Адмирал Горшков" закончил межфлотский переход и приплыл в Североморск
Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" завершил межфлотский переход и прибыл в Североморск. Об этом заявили в пресс-службе Северного флота.
"Сегодня ночью фрегат Северного флота "Адмирал флота Советского Союза Горшков" завершил межфлотский переход и прибыл в главную базу Северного флота — город Североморск", — сказано в сообщении.
Там также напомнили, что судно находилось на плановом техническом обслуживании на заводе в Кронштадте.
Ранее Лайф писал, что корвет "Меркурий" вышел в Финский залив на завершающий этап заводских испытаний. Планируется, что судно вернётся на верфь для устранения последних неполадок перед государственными испытаниями.
ТАСС / Юрий Смитюк