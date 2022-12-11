Балицкий: Власти окажут помощь пострадавшим при ударе ВСУ по базе отдыха в Мелитополе
Власти Запорожской области окажут помощь пострадавшим в результате ночного обстрела украинских войск из ракетных систем залпового огня HIMARS по базе отдыха в Мелитополе. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. По его словам, сейчас на месте завершается разбор завалов, пожар полностью потушен.
"Хочу заверить: пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, у нас есть ресурс для их лечения. Лучшие клиники России при необходимости их примут, а Правительство Запорожской области окажет всю необходимую помощь", — написал Балицкий в телеграм-канале.
Также врио главы региона поблагодарил всех небезразличных местных жителей, которые предлагали помощь пострадавшим. Это, как он подчеркнул, в очередной раз доказывает "наше единство в борьбе с фашизмом".
Напомним, накануне на юго-западе Запорожской области, в городе Мелитополе, сработала система противовоздушной обороны. По предварительным данным, там прозвучало 10 громких взрывов. Также сообщалось о двух погибших и десяти пострадавших.
Telegram / Евгений Балицкий