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11 декабря, 11:28

Балицкий: Власти окажут помощь пострадавшим при ударе ВСУ по базе отдыха в Мелитополе

Власти Запорожской области окажут помощь пострадавшим в результате ночного обстрела украинских войск из ракетных систем залпового огня HIMARS по базе отдыха в Мелитополе. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. По его словам, сейчас на месте завершается разбор завалов, пожар полностью потушен.

"Хочу заверить: пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, у нас есть ресурс для их лечения. Лучшие клиники России при необходимости их примут, а Правительство Запорожской области окажет всю необходимую помощь", — написал Балицкий в телеграм-канале.

Также врио главы региона поблагодарил всех небезразличных местных жителей, которые предлагали помощь пострадавшим. Это, как он подчеркнул, в очередной раз доказывает "наше единство в борьбе с фашизмом".

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Напомним, накануне на юго-западе Запорожской области, в городе Мелитополе, сработала система противовоздушной обороны. По предварительным данным, там прозвучало 10 громких взрывов. Также сообщалось о двух погибших и десяти пострадавших.

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Telegram / Евгений Балицкий

Наталья Исакова

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