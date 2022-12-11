Путин признался, что до сих пор испытывает волнение на публичных выступлениях
Президент РФ Владимир Путин признался, что несмотря на большой опыт до сих пор испытывает волнение во время выступлений перед публикой. Таким откровением он поделился во время общения с Героями России после церемонии их награждения в Кремле. Кадры появились в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Я двадцать лет занимаюсь этим "кино" и тоже волнуюсь", — подбодрил российский лидер ефрейтора Давида Малыйкина, который во время выступления сбился и ненадолго замолчал.
Напомним, президент РФ Владимир Путин подбодрил ефрейтора Давида Малыйкина на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России. В момент выступления военнослужащего возникла небольшая пауза, но глава государства быстро разрядил обстановку. Он подошёл к Малыйкину, похлопал его по спине и сказал слова поддержки. В этот момент гости церемонии взорвались аплодисментами.
ТАСС / Павел Бедняков / POOL