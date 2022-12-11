"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 декабря, 11:22

Путин признался, что до сих пор испытывает волнение на публичных выступлениях

Президент РФ Владимир Путин признался, что несмотря на большой опыт до сих пор испытывает волнение во время выступлений перед публикой. Таким откровением он поделился во время общения с Героями России после церемонии их награждения в Кремле. Кадры появились в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Я двадцать лет занимаюсь этим "кино" и тоже волнуюсь", — подбодрил российский лидер ефрейтора Давида Малыйкина, который во время выступления сбился и ненадолго замолчал.

Мать растерявшегося на церемонии в Кремле бойца назвала его награду заслуженной

Мать растерявшегося на церемонии в Кремле бойца назвала его награду заслуженной

Напомним, президент РФ Владимир Путин подбодрил ефрейтора Давида Малыйкина на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России. В момент выступления военнослужащего возникла небольшая пауза, но глава государства быстро разрядил обстановку. Он подошёл к Малыйкину, похлопал его по спине и сказал слова поддержки. В этот момент гости церемонии взорвались аплодисментами.

Обложка ©

ТАСС / Павел Бедняков / POOL

Варвара Романова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров