ВС РФ уничтожили украинский взвод РСЗО "Град" в ДНР
Российские военные уничтожили взвод реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Красный Лиман в Донецкой Народной Республике поражён взвод реактивных систем залпового огня "Град", — заявил Конашенков.
В ходе контрбатарейной борьбы российские военные уничтожили две артиллерийские батареи 101-й бригады территориальной обороны, а также 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах Северска и Красного Лимана.
Ранее Лайф сообщал, что российские военные за прошедшие сутки сумели продолжить наступление на Донецком направлении, отразив атаки ВСУ.
ТАСС / AP / Sergei Chuzavkov