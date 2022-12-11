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Опубликовано 11 декабря 2022, 11:12

ВС РФ уничтожили украинский взвод РСЗО "Град" в ДНР

Российские военные уничтожили взвод реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Красный Лиман в Донецкой Народной Республике поражён взвод реактивных систем залпового огня "Град", — заявил Конашенков.

В ходе контрбатарейной борьбы российские военные уничтожили две артиллерийские батареи 101-й бригады территориальной обороны, а также 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах Северска и Красного Лимана.

Российские войска отбили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении и уничтожили до 40 бойцов
Российские войска отбили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении и уничтожили до 40 бойцов

Ранее Лайф сообщал, что российские военные за прошедшие сутки сумели продолжить наступление на Донецком направлении, отразив атаки ВСУ.

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ТАСС / AP / Sergei Chuzavkov

Артур Белкин
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