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Опубликовано 11 декабря 2022, 10:59

Российские военные уничтожили установку украинского ЗРК "Бук-М1" в Краматорске ДНР

Вооружённые силы России ликвидировали пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" Украины в районе Краматорска ДНР. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Краматорск в Донецкой Народной Республике вскрыта позиция и уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", — сказал он.

Российские военные уничтожили более 30 бойцов ВСУ на Купянском направлении
Российские военные уничтожили более 30 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Ранее сообщалось, что российские военные за сутки уничтожили шесть пунктов управления ВСУ. Также поразить удалось 92 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, живую силу и военную технику в 197 районах.

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Евгения Колесникова
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