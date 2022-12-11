Российские военные уничтожили установку украинского ЗРК "Бук-М1" в Краматорске ДНР

Вооружённые силы России ликвидировали пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" Украины в районе Краматорска ДНР. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Краматорск в Донецкой Народной Республике вскрыта позиция и уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", — сказал он.