Российские военные уничтожили установку украинского ЗРК "Бук-М1" в Краматорске ДНР
Вооружённые силы России ликвидировали пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" Украины в районе Краматорска ДНР. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Краматорск в Донецкой Народной Республике вскрыта позиция и уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", — сказал он.
Ранее сообщалось, что российские военные за сутки уничтожили шесть пунктов управления ВСУ. Также поразить удалось 92 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, живую силу и военную технику в 197 районах.