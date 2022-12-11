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11 декабря, 10:58

ВС РФ заняли более выгодные позиции при наступлении на Краснолиманском направлении

ВС РФ заняли более выгодные позиции при наступлении на Краснолиманском направлении. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении российские войска продолжали наступательные действия на отдельных направлениях, в результате которых заняты более выгодные рубежи и позиции", — отметил он.

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Ранее Лайф писал, что российские военные продолжили наступление на Донецком направлении, отразив атаки ВСУ. За сутки ВС РФ уничтожили до 40 украинских военнослужащих, три пикапа и две бронированные машины.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Осипов

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