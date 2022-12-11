ВС РФ заняли более выгодные позиции при наступлении на Краснолиманском направлении. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении российские войска продолжали наступательные действия на отдельных направлениях, в результате которых заняты более выгодные рубежи и позиции", — отметил он.