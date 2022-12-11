Почему украинские олигархи поднимают голову Что означает сигнал Washington Post и интервью Рината Ахметова и почему олигархи Украины поднимают голову — к чему это приведёт. 42123 42123 Ринат Ахметов. Обложка © ТАСС / Thomas Trutschel / photothek.net

Миллиардер Ринат Ахметов обвинил главу Украины Владимира Зеленского в авторитаризме, назвав его действия против олигархов "захватом власти" под видом системных реформ в интервью The Washington Post. Он также заявил, что поддерживает экономическую диверсификацию Украины, призвав после войны к "новому плану Маршалла" с инвестициями в сотни миллиардов долларов и преобразованию Незалежной в некую копию Запада. Основной посыл обедневшего бизнесмена — жалобы на ограничение политической свободы в стране для определённой категории граждан, что противоречит законам "цивилизованных стран".

— Отношения с бизнесом должны регулироваться цивилизованным образом, которому следуют все развитые страны, а не с помощью популистских законов. Ни в Соединённых Штатах, ни в ЕС нет закона об олигархах, который позволял бы составлять незаконные списки нежелательных лиц посредством внесудебных процедур, — отметил бизнесмен.

Политолог Марат Баширов отметил, что давление на олигархов усиливалось ещё до спецоперации России. Например, в начале 2022 года вступил в силу продвигаемый Зеленским закон о "деолигархизации". Закон налагает ограничения на политическую деятельность сверхбогатых людей, отвечающих определённым критериям, в том числе тех, кто владеет крупными активами на телевидении и в других средствах массовой информации, для продвижения своих финансовых интересов и политических целей. Правительство Зеленского также разрабатывает антимонопольные меры для подавления монополий, контролируемых олигархами, в таких областях, как добыча угля, электроэнергетика и железные дороги.

Что означает интервью американской газете

— Нужно понимать, что The Washington Post считается рупором разведсообщества США. Публикации газеты во многом ориентированы на внутреннюю аудиторию. Причём в рамках политического класса в Вашингтоне. Публикация, скорее всего, является подготовкой Ахметова к политической борьбе на Украине после завершения нынешнего кризиса и указывает на то, что Зеленский не такой замечательный, как, может быть, многие в Вашингтоне считают: он ограничивает оппозицию и так далее. Надеясь таким образом, что это дойдёт до тех людей, которые принимают решения. Соответственно, после кризиса он может выбрать себе нишу оппозиционера. То есть это работа на политический класс в Вашингтоне для того, чтобы эта аудитория ознакомилась с этими тенденциями, и возможность получить развитие этого вопроса, — полагает политолог-американист Малек Дудаков.

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По его словам, если начнутся движения в сторону заморозки конфликта, то большинство олигархов начнут бороться за власть и позиции Зеленского сильно зашатаются. С другой стороны, именно сейчас не стоит ждать развала властной системы, учитывая, что в имидж и пиар Зеленского вложили сотни миллиардов долларов.

Как банкротится миллиардер Ахметов

В начале нынешнего года состояние олигарха Рината Ахметова оценивалось в 13,7 млрд долларов. Однако после начала СВО его активы резко обесценились, а потери составили миллиарды долларов.

Основной актив Ахметова — металлургический холдинг "Метинвест". Крупнейшие потерянные предприятия стоили милиардеру огромных потерь. Авдеевский коксохимический комбинат законсервирован. Из крупных металлургических объектов остались лишь "Запорожсталь" и "Каметсталь" в Днепродзержинске, где запущена только одна печь из трёх.

Энергетическое предприятие ДТЭК, составляющее актив бизнесмена, потеряло две электростанции: Луганскую — в Счастье и Запорожскую ТЭС — в Энергодаре. Ещё две постоянно обстреливаются: Криворожская и Кураховская ТЭС.

По июльским оценкам экспертов, Ахметов потерял 64% своего состояния. Оно уменьшилось до 4,9 млрд долларов. Удары по энергосистеме в дальнейшем обескровят бизнес олигарха.

Есть версия, что услуги группы британских юристов, которые занимаются будущей национализацией энергоактивов Рината Ахметова, оплачивает другой олигарх — Игорь Коломойский. Кто-то при этом не забывает жертвовать с анонимных счетов в фонд Республиканской партии США почти $45 млн. Поэтому интервью американской газете — это ещё и попытка намекнуть на собственную защиту, полагают некоторые эксперты.

Авторы Елена Стафеева