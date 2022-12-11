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Опубликовано 11 декабря 2022, 10:56

ВС РФ уничтожили до 30 бойцов ВСУ в районах трёх населённых пунктов в Харьковской области

В трёх населённых пунктах Харьковской области российские войска нанесли огневое поражение ВСУ и уничтожили до 30 бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении огнём артиллерии нанесено поражение по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Табаевка и Крахмальное в Харьковской области", — заявил он.

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Представитель ведомства добавил, что кроме живой силы ВС РФ также уничтожили бронетранспортёр, три артиллерийских орудия и шесть автомобилей противника.

Ранее Лайф писал о том, что бойцы Вооружённых сил России в рамках наступления заняли выгодные рубежи на Краснолиманском направлении. За сутки в этом районе российские военные пресекли две контратаки ВСУ.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Илья Суриков
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