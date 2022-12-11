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11 декабря, 10:52

La Repubblica: Четыре человека погибли при стрельбе в баре в Риме

<p>Сотрудники экстренных служб на месте стрельбы в Риме. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/Antonio13869142/status/1601884314483974144" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nello</a></p>

Сотрудники экстренных служб на месте стрельбы в Риме. Обложка © Twitter / Nello

По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в баре на севере Рима. По данным La Repubblica, инцидент произошёл в заведении Il posto posto в районе Фидены.

"Вооружённый мужчина вошёл в бар в Риме и открыл огонь. В официальных источниках говорится, что погибли четыре человека, трое из них могут быть женщинами. Также есть четверо раненых, трое из них серьёзно", — сказано в публикации газеты.

Стрельба, по предварительной информации, произошла во время собрания кондоминиума. На место были оперативно направлены четыре машины скорой помощи и правоохранители.

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Ранее Лайф писал о том, что в Дрездене преступник пытался ворваться в редакцию радиостанции "Радио Дрезден". Перед этим он застрелил свою мать. После неудачной попытки попасть на радиостанцию мужчина захватил заложников в торговом центре. Позже стало известно, что злоумышленник умер от полученного при задержании ранения.

Никита Осипов

Комментарий

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Михаил Балашовсегодня в 11:42

Неадекват в быту опасен для людей рядом с ним, неадекват в политике несет зло гражданам целого государства.

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