La Repubblica: Четыре человека погибли при стрельбе в баре в Риме

По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в баре на севере Рима. По данным La Repubblica, инцидент произошёл в заведении Il posto posto в районе Фидены.

"Вооружённый мужчина вошёл в бар в Риме и открыл огонь. В официальных источниках говорится, что погибли четыре человека, трое из них могут быть женщинами. Также есть четверо раненых, трое из них серьёзно", — сказано в публикации газеты.

Стрельба, по предварительной информации, произошла во время собрания кондоминиума. На место были оперативно направлены четыре машины скорой помощи и правоохранители.