Максимальное число знаков в постах в Twitter увеличится в десятки раз
Маск анонсировал увеличение количества знаков в постах в Twitter до четырёх тысяч
Миллиардер и владелец Twitter Илон Маск подтвердил, что в соцсети увеличат максимально разрешённое количество знаков в постах с 280 до четырёх тысяч.
Предприниматель положительно ответил на соответствующий вопрос одного из пользователей, который тот адресовал лично ему.
Ранее Лайф сообщал о том, что пользователи Twitter смогут вновь начать верифицировать свои аккаунты с помощью платной подписки Twitter Blue. Она будет возобновлена 12 декабря.
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