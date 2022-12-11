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11 декабря, 10:47

Максимальное число знаков в постах в Twitter увеличится в десятки раз

Маск анонсировал увеличение количества знаков в постах в Twitter до четырёх тысяч

Миллиардер и владелец Twitter Илон Маск подтвердил, что в соцсети увеличат максимально разрешённое количество знаков в постах с 280 до четырёх тысяч.

Предприниматель положительно ответил на соответствующий вопрос одного из пользователей, который тот адресовал лично ему.

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Ранее Лайф сообщал о том, что пользователи Twitter смогут вновь начать верифицировать свои аккаунты с помощью платной подписки Twitter Blue. Она будет возобновлена 12 декабря.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

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