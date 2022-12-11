Максимальное число знаков в постах в Twitter увеличится в десятки раз

Миллиардер и владелец Twitter Илон Маск подтвердил, что в соцсети увеличат максимально разрешённое количество знаков в постах с 280 до четырёх тысяч.

Предприниматель положительно ответил на соответствующий вопрос одного из пользователей, который тот адресовал лично ему.