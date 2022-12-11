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11 декабря, 10:33

FT: Европа устала от украинских беженцев и принимает больше мер для борьбы с ними

Страны Европы устали от постоянного наплыва беженцев с Украины и начинают принимать соответствующие законы в борьбе с мигрантами. Об этом в статье для Financial Times отмечают обозреватели Эми Казмин, Сэм Флеминг и Рафаэль Миндер

"Количество беженцев с Украины и из других стран континента поражает. С января по сентябрь украинцы подали 4,4 миллиона заявлений на временную защиту в ЕС, хотя предполагается, что сотни тысяч уже вернулись домой", — подчёркивают авторы материала.

Обозреватели также отмечают призывы премьера Италии Джорджии Мелони ужесточить меры по недопущению нелегальных мигрантов на территорию ЕС. Важно и то, что за месяцы конфликта изменилось отношение европейцев к украинцам на фоне возросшей инфляции и сокращений бюджетов стран. Авторы отмечают, что в ряде европейских стран правительственные программы по поддержке мигрантов не справляются с их постоянно растущим количеством.

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ТАСС / Christoph Soeder / dpa

Артур Белкин

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