В Петербурге задержали мигранта, который поцеловал восьмилетнюю девочку в лифте
В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который поцеловал восьмилетнюю девочку в лифте. Как стало известно Лайфу, подозреваемый — 49-летний безработный из Средней Азии.
На злоумышленника завели уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет.
Ранее Лайф писал о том, что в лифте жилого дома в Санкт-Петербурге мужчина поцеловал незнакомую восьмилетнюю девочку в губы и сбежал. Инцидент произошёл 9 декабря в доме на Софийской улице. Действия извращенца попали на камеру видеонаблюдения, установленную в кабине подъёмника.
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