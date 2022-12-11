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11 декабря, 10:19

В Петербурге задержали мигранта, который поцеловал восьмилетнюю девочку в лифте

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который поцеловал восьмилетнюю девочку в лифте. Как стало известно Лайфу, подозреваемый — 49-летний безработный из Средней Азии.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет.

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Ранее Лайф писал о том, что в лифте жилого дома в Санкт-Петербурге мужчина поцеловал незнакомую восьмилетнюю девочку в губы и сбежал. Инцидент произошёл 9 декабря в доме на Софийской улице. Действия извращенца попали на камеру видеонаблюдения, установленную в кабине подъёмника.

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Telegram / SHOT

Илья Суриков

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