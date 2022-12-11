В Петербурге задержали мигранта, который поцеловал восьмилетнюю девочку в лифте

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который поцеловал восьмилетнюю девочку в лифте. Как стало известно Лайфу, подозреваемый — 49-летний безработный из Средней Азии.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет.