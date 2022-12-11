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11 декабря, 10:43

Российским медикам продлили спецвыплаты за выявление онкологии

Мишустин подписал указ о продлении спецвыплат медикам за выявление онкологии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ о продлении на 2023 год специальных выплат медицинским работникам, которые будут выявлять у пациентов онкологические заболевания. Об этом сообщается на сайте правительства.

"При подтверждении диагноза заболевания, которое было обнаружено во время диспансеризации или профосмотра, за каждый такой случай медицинской организации из фонда ОМС направляется дополнительное финансирование, а организация в свою очередь выплачивает деньги сотрудникам", — говорится в тексте публикации.

Доплаты медработникам за выявление онкологии на ранней стадии действуют с 2020 года. Средства на эти цели будут распределены между территориальными фондами ОМС.

Голикова рассказала, как будут рассчитывать новые доплаты медикам

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Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что медики первичного звена начнут получать допвыплаты с января 2023 года. Их размер будет варьироваться в диапазоне от 4,5 до 18,5 тысячи рублей.

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ТАСС / Михаил Джапаридзе

Артур Белкин

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