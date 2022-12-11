Российским медикам продлили спецвыплаты за выявление онкологии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ о продлении на 2023 год специальных выплат медицинским работникам, которые будут выявлять у пациентов онкологические заболевания. Об этом сообщается на сайте правительства.

"При подтверждении диагноза заболевания, которое было обнаружено во время диспансеризации или профосмотра, за каждый такой случай медицинской организации из фонда ОМС направляется дополнительное финансирование, а организация в свою очередь выплачивает деньги сотрудникам", — говорится в тексте публикации.

Доплаты медработникам за выявление онкологии на ранней стадии действуют с 2020 года. Средства на эти цели будут распределены между территориальными фондами ОМС.