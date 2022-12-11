Умерла американская актриса и мать певицы Шер Джорджия Холт

В возрасте 96 лет скончалась американская актриса и мать певицы Шер Джорджия Холт. Об этом сообщила её дочь.

"Мамы больше нет", — написала исполнительница в "Твиттере".

В начале сентября певица сообщила, что Джорджию Холт выписали из больницы, где та лечилась от пневмонии. При этом тогда она рассказала и об улучшении состояния матери.

Актриса, певица и модель Джорджия Холт родилась 9 июня 1926 года в городе Кенсетт в штате Арканзас. Она снялась в небольших картинах и сериалах 1950-х годов. Холт выходила замуж шесть раз. От первого брака у неё родилась дочь Шерилин Саркисян, известная под псевдонимом Шер, а позднее на свет появилась ещё одна девочка — Джорджин Лапьер.