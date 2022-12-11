Российские военные продолжили наступление на Донецком направлении, отразив атаки ВСУ
Российские военные продолжили наступление на Донецком направлении, где отразили контратаки бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом во время брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Донецком направлении российские войска вели наступательные действия, отражая на отдельных направлениях контратаки подразделений ВСУ", — отметил Конашенков.
По словам представителя ведомства, за сутки ВС РФ уничтожили до 40 украинских военнослужащих, три пикапа и две бронированные машины.
Днём ранее российские военные уничтожили шесть пунктов управления Вооружённых сил Украины. Кроме того, поразить удалось 92 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ