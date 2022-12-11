Российская авиация, ракетчики и артиллеристы поразили более 260 целей ВСУ за сутки

За минувшие сутки российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили свыше 260 целей Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, по его словам, российскими военнослужащими было нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 177 районах.