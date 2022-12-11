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Регион
Опубликовано 11 декабря 2022, 11:03

Российская авиация, ракетчики и артиллеристы поразили более 260 целей ВСУ за сутки

За минувшие сутки российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили свыше 260 целей Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, по его словам, российскими военнослужащими было нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 177 районах.

ВС РФ заняли более выгодные позиции при наступлении на Краснолиманском направлении
ВС РФ заняли более выгодные позиции при наступлении на Краснолиманском направлении

Ранее Лайф писал, что российские военные продолжили наступление на Донецком направлении, отразив атаки ВСУ. За сутки ВС РФ уничтожили до 40 украинских военнослужащих, три пикапа и две бронированные машины.

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Telegram / Минобороны России

Наталья Исакова
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