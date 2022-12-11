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11 декабря, 11:01

Российские войска отбили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении и уничтожили до 40 бойцов

На Южно-Донецком направлении ВС РФ уничтожили до 40 украинских военных. Попытку ВСУ атаковать усиленным взводом сорвала российская артиллерия. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении противник предпринял попытку атаковать усиленным взводом позиции российских войск в направлении населённого пункта Нескучное в Донецкой Народной Республике. Огнём артиллерии противнику нанесено поражение", — заявил представитель ведомства.

Российские военные продолжили наступление на Донецком направлении, отразив атаки ВСУ

Российские военные продолжили наступление на Донецком направлении, отразив атаки ВСУ

По его словам, кроме украинских бойцов российские военные также ликвидировали боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и два пикапа противника.

Ранее Лайф писал о том, что в трёх населённых пунктах Харьковской области российские войска нанесли огневое поражение ВСУ и уничтожили до 30 бойцов.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Илья Суриков

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