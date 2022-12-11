Российские войска отбили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении и уничтожили до 40 бойцов

На Южно-Донецком направлении ВС РФ уничтожили до 40 украинских военных. Попытку ВСУ атаковать усиленным взводом сорвала российская артиллерия. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении противник предпринял попытку атаковать усиленным взводом позиции российских войск в направлении населённого пункта Нескучное в Донецкой Народной Республике. Огнём артиллерии противнику нанесено поражение", — заявил представитель ведомства.

По его словам, кроме украинских бойцов российские военные также ликвидировали боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и два пикапа противника.