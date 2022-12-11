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11 декабря, 11:15

ВСУ потеряли до 65 бойцов в безуспешных попытках контратаковать в ЛНР

ВС РФ ликвидировали до 65 украинских военных в результате безуспешных попыток ВСУ контратаковать позиции российских войск в Луганской Народной Республике. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Противник силами трёх штурмовых групп, усиленных бронетехникой, предпринимал безуспешные попытки контратаковать позиции российских войск в направлении населённых пунктов Житловка, Площанка и Коломыйчиха в Луганской Народной Республике", — отметил он.

Конашенков добавил, что при нанесении огневого поражения все атаки противника были отражены и подразделения украинских войск удалось отбросить на исходные позиции. По его словам, ликвидированы также боевая бронированная машина и два пикапа ВСУ. Кроме того, в районах населённого пункта Червоная Диброва и Серебрянского лесничества уничтожены три диверсионные разведывательные группы (ДРГ) и столько же миномётных расчётов.

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Ранее Лайф писал, что российская авиация, ракетчики и артиллеристы поразили более 260 целей ВСУ за сутки. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях.

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ТАСС / AP / Roman Chop

Никита Осипов

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