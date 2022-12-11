ВСУ потеряли до 65 бойцов в безуспешных попытках контратаковать в ЛНР

Конашенков добавил, что при нанесении огневого поражения все атаки противника были отражены и подразделения украинских войск удалось отбросить на исходные позиции. По его словам, ликвидированы также боевая бронированная машина и два пикапа ВСУ. Кроме того, в районах населённого пункта Червоная Диброва и Серебрянского лесничества уничтожены три диверсионные разведывательные группы (ДРГ) и столько же миномётных расчётов.