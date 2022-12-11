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11 декабря, 11:25

Более 26 тысяч жителей Чувашии остались без света из-за снегопада

В нескольких районах Чувашии из-за снегопада произошли нарушения электроснабжения. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев.

"Из-за интенсивного снегопада отключение электроэнергии произошло в 90 населённых пунктах 13 муниципалитетов республики с населением более 26 тысяч человек", — написал он в телеграм-канале.

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По словам Николаева, он держит ситуацию на личном контроле, а к восстановлению инфраструктуры подключились службы ГКЧС Чувашии регионального управления МЧС. В ведомстве сообщили, что 11 и 12 декабря в республике ожидается жёлтый уровень опасности — возможны мокрый снег, дождь, гололёд и порывы ветра до 15 метров в секунду.

Ранее Лайф сообщал о том, что в трёх аэропортах Москвы из-за снегопада утром 11 декабря задержали почти 60 рейсов.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

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