Более 26 тысяч жителей Чувашии остались без света из-за снегопада

В нескольких районах Чувашии из-за снегопада произошли нарушения электроснабжения. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев.

"Из-за интенсивного снегопада отключение электроэнергии произошло в 90 населённых пунктах 13 муниципалитетов республики с населением более 26 тысяч человек", — написал он в телеграм-канале.

По словам Николаева, он держит ситуацию на личном контроле, а к восстановлению инфраструктуры подключились службы ГКЧС Чувашии регионального управления МЧС. В ведомстве сообщили, что 11 и 12 декабря в республике ожидается жёлтый уровень опасности — возможны мокрый снег, дождь, гололёд и порывы ветра до 15 метров в секунду.