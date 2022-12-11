Глава ЛДПР Слуцкий анонсировал появление проекта по популяризации героев СВО

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе встречи с региональными отделениями в центральном аппарате партии анонсировал запуск проекта, направленного на популяризацию героев специальной военной операции на Украине.

"Наша партия работает над тем, чтобы бойцы, которые защищают нашу страну на передовой, стали живыми примерами подлинного патриотизма и вызывали чувства особой сопричастности и поддержки у всех граждан страны", — отметил Слуцкий.

Он подчеркнул, что бойцы СВО действительно являются сегодняшними героями и должны выйти в публичное пространство, заняв в нём подобающее место.