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11 декабря, 11:30

Глава ЛДПР Слуцкий анонсировал появление проекта по популяризации героев СВО

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе встречи с региональными отделениями в центральном аппарате партии анонсировал запуск проекта, направленного на популяризацию героев специальной военной операции на Украине.

"Наша партия работает над тем, чтобы бойцы, которые защищают нашу страну на передовой, стали живыми примерами подлинного патриотизма и вызывали чувства особой сопричастности и поддержки у всех граждан страны", — отметил Слуцкий.

Он подчеркнул, что бойцы СВО действительно являются сегодняшними героями и должны выйти в публичное пространство, заняв в нём подобающее место.

Ветераны ВОВ ко Дню героев Отечества поддержали российских военных, сражающихся на Украине

Ветераны ВОВ ко Дню героев Отечества поддержали российских военных, сражающихся на Украине

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что каждый боец в зоне специальной военной операции является героем как для всех россиян, так и лично для него самого.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Артур Белкин

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