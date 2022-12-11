Песков: Невыполнение Минских соглашений стало предтечей начала СВО

Невыполнение Минских соглашений их участниками стало предтечей начала специальной военной операции на Украине, заявил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, понимала ли Москва, что её обманывают насчёт договорённостей.

"И, опять же, президент Путин и другие наши представители об этом постоянно твердили, заявляли. Но это всё игнорировалось другими участниками переговорного процесса. Вот это всё как раз является предтечей специальной военной операции", — заявил Песков.