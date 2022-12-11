Песков: Невыполнение Минских соглашений стало предтечей начала СВО
Невыполнение Минских соглашений их участниками стало предтечей начала специальной военной операции на Украине, заявил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, понимала ли Москва, что её обманывают насчёт договорённостей.
"И, опять же, президент Путин и другие наши представители об этом постоянно твердили, заявляли. Но это всё игнорировалось другими участниками переговорного процесса. Вот это всё как раз является предтечей специальной военной операции", — заявил Песков.
Ранее Лайф сообщал о том, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в одном из интервью заявила, что Минские соглашения были подписаны с целью "дать Украине время". По её словам, Незалежная тех лет и сегодня — разные страны. В МИД РФ заявили, что признание экс-канцлера может быть использовано для разбирательств в рамках трибунала. Президент России Владимир Путин признался, что разочарован заявлением Меркель.
ТАСС / Сергей Бобылев