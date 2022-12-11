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10 декабря, 23:14

В непризнанном Косове раздались взрывы и стрельба

"Вечерние новости": На севере непризнанного Косова прогремели взрывы

В районе города Косовска-Митровица раздались два взрыва, а рядом с городом Зубин-Поток примерно на протяжении 15 минут была слышна стрельба. Об этом пишет газета "Вечерние новости".

Издание сообщает, что два взрыва были слышны недалеко от населённого пункта Звечан, который находится всего в нескольких километрах от города Косовска-Митровица.

"У меня не было информации о крупных столкновениях. Знаю, что в двух местах в районе Зубин-Потока установлены баррикады, но люди сделали это по собственной инициативе", — подчеркнул президент Сербии Александр Вучич.

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Он также заявил, что Сербия направит запрос в Международную миссию под эгидой НАТО в Косове и Метохии, чтобы разместить силовиков в этом регионе.

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ТАСС / AP / Bojan Slavkovic

Анатолий Симоненко

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