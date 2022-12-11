Песков: Запад не собирается любить Россию, но нам это и не нужно

Страны Запада не собираются любить Россию, но нашей стране это и не нужно. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова прозвучали в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликован в телеграм-канале телеканала "Россия 1".

Песков заявил, что Запад не собирается любить Россию, но нам это и не нужно. Видео © Telegram / "Смотрим"

"Нас никто не любит и любить особо не собирается. И нам это не нужно", — сказал представитель Кремля, говоря о коллективном Западе.

В разговоре с журналистом Павлом Зарубиным Песков отметил, что РФ "кто-то любит и, наверное, не меньшая часть мира". Также он заявил, что отношения между Москвой и странами Запада находятся в конфронтации. В связи с этим нашей стране необходимо иметь запас прочности и быть сильной и мощной державой.