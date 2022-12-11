Эрдоган заявил Путину, что по зерновому коридору могут начать вывоз другой продукции

В рамках действия зерновой сделки по гуманитарному коридору было вывезено более 13 миллионов тонн зерновых, вполне возможно начать по нему экспорт и иной продукции. Об этом в телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает его администрация.

"Президент Эрдоган отметил, что благодаря совместным усилиям нуждающимся странам обеспечена доставка свыше 13 миллионов тонн сельхозпродукции и в рамках зернового коридора могут быть начаты работы по экспорту другой продовольственной продукции и сырья", — говорится в заявлении.

В ходе диалога главы государств обсудили отношения между РФ и Турцией, региональные проблемы, вопросы энергетики и борьбы с терроризмом. Эрдоган также выразил надежду на скорейшее завершение конфликта на Украине.