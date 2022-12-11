"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 декабря, 11:48

Эрдоган заявил Путину, что по зерновому коридору могут начать вывоз другой продукции

Эрдоган провёл телефонные переговоры с Путиным

В рамках действия зерновой сделки по гуманитарному коридору было вывезено более 13 миллионов тонн зерновых, вполне возможно начать по нему экспорт и иной продукции. Об этом в телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает его администрация.

"Президент Эрдоган отметил, что благодаря совместным усилиям нуждающимся странам обеспечена доставка свыше 13 миллионов тонн сельхозпродукции и в рамках зернового коридора могут быть начаты работы по экспорту другой продовольственной продукции и сырья", — говорится в заявлении.

В ходе диалога главы государств обсудили отношения между РФ и Турцией, региональные проблемы, вопросы энергетики и борьбы с терроризмом. Эрдоган также выразил надежду на скорейшее завершение конфликта на Украине.

РФ и Турция подтвердили пакетный характер зерновой сделки в ходе консультаций

РФ и Турция подтвердили пакетный характер зерновой сделки в ходе консультаций

Напомним, что 17 ноября МИД России подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней. Ранее об этом заявил президент Турции Эрдоган, а также украинский лидер Зеленский. Текст договора четырёхсторонней зерновой сделки предусматривает автоматическое продление соглашения на 120 дней при отсутствии возражений сторон — таких претензий не прозвучало.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров