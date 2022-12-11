Российский космонавт Федяев отправится на МКС на борту корабля Crew Dragon в феврале

Старт ракеты Falcon 9 с пилотируемым кораблём компании SpaceX Crew Dragon – 6, который отправится к международной космической станции, запланирован на 15 февраля 2023 года. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В составе экипажа этой миссии будет и российский космонавт Андрей Федяев. Сейчас россиянин готовится к полёту в США. Однако заключительную сессию подготовки он будет проходить уже в России. Кроме него на борту корабля Crew Dragon на МКС отправятся астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади.

Согласно планам, экипаж корабля должен будет провести на МКС полгода. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 пройдёт со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида.