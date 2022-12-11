Россиянам объяснили, как понять, что падение в гололёд закончилось переломом
Врач Исмаилов: Сильная боль, гематома и отёк конечности после падения говорит о переломе
С наступлением периода гололёда возрастает и количество падений, из-за которых люди получают травмы различной степени локализации и тяжести, в том числе с летальным исходом. Как действовать, если на ногах удержаться всё же не удалось, рассказал в беседе с Лайфом врач – травматолог-ортопед клинико-диагностического центра МЕДСИ в Грохольском переулке Ренат Исмаилов.
К наиболее частым травмам из-за падения в гололёд относятся ушибы, переломы, вывихи верхних и нижних конечностей. Также врач отметил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Но характер любого перелома, ушиба и других повреждений зависит от множества факторов, в том числе высоты и скорости падения, обуви и одежды, возраста, умения правильно падать. Травмы отличаются методами лечения и сроками восстановления. При этом в зоне риска находятся пенсионеры: часто у них фиксируются переломы в области руки и плеча, а также головки бедренной кости и лодыжек в результате падения на льду.
По словам Исмаилова, если в травмированной конечности после "полёта" в гололёд появились такие симптомы, как сильная боль, сопровождающаяся наличием или отсутствием хруста, припухлость, отёк, гематома, нарушение или отсутствие нормальной подвижности, изменения формы этой области, то необходимо обратиться к медикам.
При этом после звонка в скорую помощь следует самостоятельно оказать первую доврачебную помощь: при наличии принять обезболивающее средство, зафиксировать травмированную область благодаря подручным средствам с соседним сегментом или с любым предметом — футляр очков, ручка, зонт, палка, тетрадь, — затем приложить холод на 10 минут. По словам врача, это уменьшит боль и минимизирует развитие дальнейшего отёка.
"Ни в коем случае не пытаться осуществить резкое движение травмированной конечностью, так как оно может привести к резкому ухудшению состояния, шоковому состоянию, с возможным развитием внутреннего кровотечения при повреждении магистральных сосудов острым осколком костной ткани", — подчеркнул Исмаилов.
При открытом переломе, продолжил он, необходимо остановить кровотечение, наложив жгут выше уровня травмирования на 15 сантиметров. Нужно использовать для этого подручные средства, например ремень, а рану можно закрыть чистой салфеткой или бинтом. Затем следует зафиксировать травмированную конечность.
Ранее фитнес-тренер Эдуард Шакула назвал три нехитрых упражнения, которые спасут от травм при падении на льду. Например, нужно делать растяжку, благодаря которой тело становится более гибким. Для этого достаточно уделять стретчингу до получаса в день.
ТАСС / Александра Краснова