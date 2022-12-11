Россиянам объяснили, как понять, что падение в гололёд закончилось переломом

С наступлением периода гололёда возрастает и количество падений, из-за которых люди получают травмы различной степени локализации и тяжести, в том числе с летальным исходом. Как действовать, если на ногах удержаться всё же не удалось, рассказал в беседе с Лайфом врач – травматолог-ортопед клинико-диагностического центра МЕДСИ в Грохольском переулке Ренат Исмаилов.

К наиболее частым травмам из-за падения в гололёд относятся ушибы, переломы, вывихи верхних и нижних конечностей. Также врач отметил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Но характер любого перелома, ушиба и других повреждений зависит от множества факторов, в том числе высоты и скорости падения, обуви и одежды, возраста, умения правильно падать. Травмы отличаются методами лечения и сроками восстановления. При этом в зоне риска находятся пенсионеры: часто у них фиксируются переломы в области руки и плеча, а также головки бедренной кости и лодыжек в результате падения на льду.

По словам Исмаилова, если в травмированной конечности после "полёта" в гололёд появились такие симптомы, как сильная боль, сопровождающаяся наличием или отсутствием хруста, припухлость, отёк, гематома, нарушение или отсутствие нормальной подвижности, изменения формы этой области, то необходимо обратиться к медикам.

При этом после звонка в скорую помощь следует самостоятельно оказать первую доврачебную помощь: при наличии принять обезболивающее средство, зафиксировать травмированную область благодаря подручным средствам с соседним сегментом или с любым предметом — футляр очков, ручка, зонт, палка, тетрадь, — затем приложить холод на 10 минут. По словам врача, это уменьшит боль и минимизирует развитие дальнейшего отёка.

"Ни в коем случае не пытаться осуществить резкое движение травмированной конечностью, так как оно может привести к резкому ухудшению состояния, шоковому состоянию, с возможным развитием внутреннего кровотечения при повреждении магистральных сосудов острым осколком костной ткани", — подчеркнул Исмаилов.

При открытом переломе, продолжил он, необходимо остановить кровотечение, наложив жгут выше уровня травмирования на 15 сантиметров. Нужно использовать для этого подручные средства, например ремень, а рану можно закрыть чистой салфеткой или бинтом. Затем следует зафиксировать травмированную конечность.