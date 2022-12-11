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11 декабря, 12:25

Путин проведёт заседание Совета по нацпроектам на следующей неделе

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведёт заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля утвердительно ответил на соответствующий вопрос журналистов. Добавим, что предыдущее заседание Совета прошло 18 июля.

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Ранее Владимир Путин, как рассказывал Лайф, признался, что испытывает волнение перед своими публичными выступлениями.

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kremlin.ru

Артур Белкин

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