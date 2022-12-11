Путин проведёт заседание Совета по нацпроектам на следующей неделе
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведёт заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля утвердительно ответил на соответствующий вопрос журналистов. Добавим, что предыдущее заседание Совета прошло 18 июля.
Ранее Владимир Путин, как рассказывал Лайф, признался, что испытывает волнение перед своими публичными выступлениями.
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