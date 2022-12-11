Песков подтвердил телефонный разговор Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин днём 11 декабря провёл телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее о разговоре сообщили в администрации Эрдогана, уточнив, что речь шла, в частности, о зерновом коридоре. Так, турецкий лидер отметил, что благодаря совместным усилиям нуждающимся странам обеспечена доставка свыше 13 миллионов тонн сельхозпродукции.