"Вечерне новости": Бойцы МВД Косово заняли объект на плотине на севере края

Объект на плотине аккумуляционного озера ГЭС Газиводе в ночь на воскресенье заняли бойцы спецподразделения МВД самопровозглашённой республики Косово. Об этом сообщает портал сербского издания "Вечерне новости".

Большая часть этого озера находится в муниципалитете Зубин-Поток, там живут в основном сербы. Это главный источник воды и аккумуляции для местной ГЭС.