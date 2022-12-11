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11 декабря, 12:29

"Вечерне новости": Бойцы МВД Косово заняли объект на плотине на севере края

Объект на плотине аккумуляционного озера ГЭС Газиводе в ночь на воскресенье заняли бойцы спецподразделения МВД самопровозглашённой республики Косово. Об этом сообщает портал сербского издания "Вечерне новости".

Большая часть этого озера находится в муниципалитете Зубин-Поток, там живут в основном сербы. Это главный источник воды и аккумуляции для местной ГЭС.

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Эксперт не исключила начала вооружённого конфликта в Косове

Представители полиции республики сообщили о трёх перестрелках с неизвестными недалеко от водоёма. О пострадавших информации нет.

Напомним, накануне, 10 декабря, после задержания экс-полицейского Деяна Пантича на КПП Яринье начались акции протеста, сербы стали сооружать баррикады. На место прибыли патрули миссии ЕС. В Сербии заявили, что задержание экс-полицейского Пантича в Косове — месть Приштины. Этой ночью в непризнанном Косове раздались взрывы и стрельба.

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ТАСС / Виталий Белоусов

Илья Суриков

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