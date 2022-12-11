Эксперт не исключила начала вооружённого конфликта в Косове

Если европейские структуры и ООН не начнут решать проблему в Косове и Метохии, то ситуация до Нового года может дойти до вооружённого конфликта. Об этом рассказала руководитель Центра по изучению современного Балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова.

По словам специалиста, в регионе никак не решён статус сербов. На эту территорию без разрешения Приштины не может проникнуть даже руководство Сербии. По резолюции 1244 СБ ООН туда может зайти сербская полиция, но этот пункт никогда не выполняли. По словам Гуськовой, албанцы готовы прикладывать все усилия, чтобы сербы в Косове и Метохии полностью ассимилировались или уехали.

"Поэтому вчера [глава Сербии Александр] Вучич заявил, что не надеется, что сербской полиции разрешат зайти на территорию, но использовать это право он считает необходимым. Мне кажется, что нужно было сделать такие заявки давно, потому что напряжение в Косове и Метохии мы наблюдаем больше десяти лет", — сказала она в беседе с РИА "Новости".

Эксперт добавила, что на данный момент ситуация настолько усложнилась, что сербскому руководству остаётся только признать независимость Косова и Метохии, но они не могут этого сделать.

Специалист подчеркнула, что к этому моменту албанская полиция окрепла и превратилась почти в армию, а это может привести к столкновениям. Не допустить этого могут европейские структуры и Совбез, считает она.