Врач рассказала, как не нарваться на плохой препарат, собираясь на "уколы красоты"

Собираясь на "уколы красоты", необходимо знать признаки качественного инъекционного препарата, чтобы обезопасить себя от негативных последствий процедуры. О том, как отличить хорошее средство, в беседе с Лайфом рассказала врач-косметолог, дерматолог Зарема Челебова.

"Важно понимать — как отличить легальный препарат от нелегального. После оценки безопасности экспертами, препарату выдаётся регистрационное удостоверение (РУ)", — отметила она.

Для проверки наличия такого документа у препарата стоит обратить внимание на его коробку. Так, если на упаковке есть только иностранные надписи, но нет русских, то не нужно использовать его для инъекций, ведь он не имеет РУ.

"Среди надписей на русском языке вам нужно найти строчку с регистрационным удостоверением. Она может выглядеть следующим образом: "РУ № АБВ1234" или "Регистрационное удостоверение № АБВ12345". Нет данной строчки — нет РУ. Клинические испытания не пройдены. Препарат потенциально опасен", — добавила Челебова, отметив, что в состав такого шприца может входить даже пластик.

Эксперт также напомнила об основных группах инъекционных препаратов: филлеры, ботулотоксины, биоревитализанты и те, что относятся к мезотерапии.

"Филлеры — препараты, которыми увеличивают объём: губы, скулы, подбородок. Ботулотоксины — это ботокс и аналогичные ему препараты, они предназначены для лечения морщин. Препараты для работы над кожей — биоревитализанты и мезотерапия", — пояснила специалист.

Среди данного списка есть "белые" и "чёрные" препараты. Косметолог напомнила, что в 2021 году в числе незарегистрированных были биоревитализанты, филлеры и ботулотоксины. Причём рассказать о качестве последних может приложение "Честный знак" — это государственная система маркировки лекарств для предотвращения подделок. Для этого достаточно отсканировать штрихкод на коробке препарата.

Дерматолог также перечислила последствия использования нелегальных лекарств. К ним она отнесла воспаление, повышение температуры, аллергию, некроз и хирургическое удаление препарата. Собеседница Лайфа призвала беречь здоровье и отдавать предпочтение только качественным средствам.