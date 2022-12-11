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11 декабря, 12:32

Советский разведчик Георгий Санников умер в возрасте 93 лет

<p>Георгий Санников. Обложка © <a href="http://svr.gov.ru/svr_today/premia/2018.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Служба внешней разведки Российской Федерации</a></p>

Георгий Санников. Обложка © Служба внешней разведки Российской Федерации

Советский разведчик Георгий Санников умер сегодня в возрасте 93 лет. Об этом заявил глава пресс-бюро Службы внешней разведки РФ Сергей Иванов.

"Сегодня не стало прекрасного человека — Георгия Захаровича Санникова. Это очень большая утрата для всех, кто его знал", — отметил он в беседе с РИА "Новости".

Санников родился 25 марта 1929 года в Екатеринбурге в семье служащего. Согласно информации, размещённой на сайте СВР, с 1944 по 1947 год он был курсантом специальной школы Военно-воздушных сил (ВВС) в Киеве. А в 1952-м после окончания юридического факультета Киевского госуниверситета им. Т.Г. Шевченко Санникова направили в органы государственной безопасности УССР.

Кроме того, разведчик был причастен к уничтожению остатков вооружённого банд-оуновского подполья в Западной Украине и участвовал в оперативных радиоиграх контрразведки СССР для проникновения в зарубежные центры ОУН и западные спецслужбы. После учёбы в разведывательной школе Комитета государственной безопасности (КГБ) в Москве с 1956 по 1958 год он дважды направлялся в командировки в Германию по линии внешнеполитической разведки. Причём Санников отличался качественным приобретением источников информации. Он также имел дело с ценной агентурой.

В 1970–1971 годах Санников был участником четырёхсторонних переговоров по Западному Берлину, а с 1977 года — в отставке. Был членом Союза писателей РФ. В 2015 году разведчика наградили памятной медалью "Патриот России" за активную общественную работу, в том числе в вопросе патриотического воспитания молодёжи.

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Ранее Лайф писал, что 11 сентября на 95-м году жизни умер ветеран Службы внешней разведки РФ Виталий Коротков. Будучи школьником он работал на оборонных складах.

Никита Осипов
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