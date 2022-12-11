Левитин — о возможном переходе РФС в Азию: Важно, чтобы участвовали в соревнованиях

О возможном переходе в Азиатскую конфедерацию сейчас думают не только в РФС, но и в других спортивных федерациях, ведь крайне важно, чтобы атлеты могли участвовать в соревнованиях. Об этом заявил помощник президента России Игорь Левитин, которого цитирует "Спорт-Экспресс".

"Не только РФС, об этом думают все федерации, чтобы отобраться на международные соревнования через Азию. Всё зависит от международных федераций. Мир меняется. Важно, чтобы наши спортсмены участвовали в соревнованиях", — заметил Левитин.

В этой связи не является важным, через Азию или Европу отбираются на крупные старты российские спортсмены. По мнению Левитина, сборной России по футболу нужно отбираться на ЧМ-2026 и показывать себя там во всей красе. Говоря о решении участников саммита МОК, которые больше не видят причин для санкций против атлетов из РФ, помощник российского лидера заметил, что такая позиция демонстрирует факт того, что олимпийское движение существует для спортсменов.