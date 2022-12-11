Путин изложил Эрдогану принципиальные оценки ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого главы государств обсудили целый ряд актуальных вопросов, сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, Путин и Эрдоган отметили рекордный рост товарооборота между странами, акцентировали особое значение на совместных энергетических проектах, особенно в газовой отрасли, а также рассмотрели ход выполнения зерновой сделки.

"Владимир Путин изложил принципиальные оценки ситуации вокруг Украины. Затрагивалась также проблематика сирийского урегулирования в контексте соблюдения положений российско-турецкого Сочинского меморандума о взаимопонимании 2019 года. Оборонные и внешнеполитические ведомства двух стран будут поддерживать в этой связи тесные контакты", — также отмечается в тексте сообщения.