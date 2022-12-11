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11 декабря, 13:02

Путин изложил Эрдогану принципиальные оценки ситуации на Украине

Кремль: Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку, урегулирование в Сирии и товарооборот

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого главы государств обсудили целый ряд актуальных вопросов, сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, Путин и Эрдоган отметили рекордный рост товарооборота между странами, акцентировали особое значение на совместных энергетических проектах, особенно в газовой отрасли, а также рассмотрели ход выполнения зерновой сделки.

"Владимир Путин изложил принципиальные оценки ситуации вокруг Украины. Затрагивалась также проблематика сирийского урегулирования в контексте соблюдения положений российско-турецкого Сочинского меморандума о взаимопонимании 2019 года. Оборонные и внешнеполитические ведомства двух стран будут поддерживать в этой связи тесные контакты", — также отмечается в тексте сообщения.

Песков подтвердил телефонный разговор Путина и Эрдогана

Песков подтвердил телефонный разговор Путина и Эрдогана

Ранее о разговоре сообщили в администрации Эрдогана, уточнив, что речь шла, в частности, о зерновом коридоре. Так турецкий лидер отметил, что благодаря совместным усилиям нуждающимся странам обеспечена доставка свыше 13 миллионов тонн сельхозпродукции.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Артур Белкин

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