Путин изложил Эрдогану принципиальные оценки ситуации на Украине
Кремль: Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку, урегулирование в Сирии и товарооборот
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого главы государств обсудили целый ряд актуальных вопросов, сообщает пресс-служба Кремля.
В частности, Путин и Эрдоган отметили рекордный рост товарооборота между странами, акцентировали особое значение на совместных энергетических проектах, особенно в газовой отрасли, а также рассмотрели ход выполнения зерновой сделки.
"Владимир Путин изложил принципиальные оценки ситуации вокруг Украины. Затрагивалась также проблематика сирийского урегулирования в контексте соблюдения положений российско-турецкого Сочинского меморандума о взаимопонимании 2019 года. Оборонные и внешнеполитические ведомства двух стран будут поддерживать в этой связи тесные контакты", — также отмечается в тексте сообщения.
Ранее о разговоре сообщили в администрации Эрдогана, уточнив, что речь шла, в частности, о зерновом коридоре. Так турецкий лидер отметил, что благодаря совместным усилиям нуждающимся странам обеспечена доставка свыше 13 миллионов тонн сельхозпродукции.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев