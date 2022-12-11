Пассажиры в Шереметьево попали под "дождь" из-за ложного срабатывания сигнализации

В терминале В в московском аэропорту Шереметьево начался сильный потоп из-за срабатывания пожарной сигнализации. Как Лайфу сообщил источник в экстренных службах, угроза оказалась ложной, возгораний в здании не обнаружено.

На снятых очевидцами кадрах видно, что с потолка бегут потоки воды, заливающие всё вокруг. В это время люди укрываются в туннеле, ведущем к подземному паркингу. По всей видимости, в здании также частично обвалился и потолок. Что именно послужило причиной срабатывания пожарной тревоги, пока не известно.