Бывший защитник сборной России по футболу Марио Фернандес объявил о возобновлении профессиональной карьеры, которую он продолжит на родине — в Бразилии. Заявление игрока опубликовала пресс-служба московского ЦСКА.

Футболист Фернандес возобновил карьеру спустя семь месяцев паузы, но не вернётся в ЦСКА. Видео © t.me / ПФК ЦСКА

"Привет, друзья! Я вновь хочу поблагодарить ЦСКА за теплоту и уважение, которое клуб всегда проявлял ко мне. Также я благодарю клуб за то, что дал мне возможность провести ещё один год в Бразилии. В течение 2023 года я буду играть в футбол здесь. Также я хочу поблагодарить руководство ЦСКА и всех в России за теплоту, любовь и уважение, проявленные ко мне", — заявил защитник.

В клубе подчеркнули, что не стали возражать желанию Фернандеса провести ещё год на родине с женой и новорождённым сыном. Красно-синие также пожелали защитнику всего наилучшего и отметили, что ждут его "обратно домой".