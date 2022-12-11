Футболист Фернандес возобновил карьеру спустя семь месяцев паузы, но не вернётся в ЦСКА
Экс-защитник сборной России Фернандес возобновил карьеру и будет играть в Бразилии
Бывший защитник сборной России по футболу Марио Фернандес объявил о возобновлении профессиональной карьеры, которую он продолжит на родине — в Бразилии. Заявление игрока опубликовала пресс-служба московского ЦСКА.
Футболист Фернандес возобновил карьеру спустя семь месяцев паузы, но не вернётся в ЦСКА. Видео © t.me / ПФК ЦСКА
"Привет, друзья! Я вновь хочу поблагодарить ЦСКА за теплоту и уважение, которое клуб всегда проявлял ко мне. Также я благодарю клуб за то, что дал мне возможность провести ещё один год в Бразилии. В течение 2023 года я буду играть в футбол здесь. Также я хочу поблагодарить руководство ЦСКА и всех в России за теплоту, любовь и уважение, проявленные ко мне", — заявил защитник.
В клубе подчеркнули, что не стали возражать желанию Фернандеса провести ещё год на родине с женой и новорождённым сыном. Красно-синие также пожелали защитнику всего наилучшего и отметили, что ждут его "обратно домой".
Напомним, что Марио Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. За это время он провёл в составе красно-синих 328 матчей, в которых забил десять голов. Кроме того, за это время он получил паспорт гражданина РФ и выступал в составе национальной команды нашей страны. В мае спортсмен объявил, что приостанавливает свою футбольную карьеру, и покинул армейский клуб.
t.me / ПФК ЦСКА