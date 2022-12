Игра The Last of Us Part I выйдет на консоли Steam Deck

Видеоигра The Last of Us Part I будет доступна не только на компьютерах, но и на портативной консоли Steam Deck. Об этом в Twitter заявил руководитель компании Naughty Dog Нил Дракманн. Тем самым он подразумевает, что "Одни из нас" будут совместимы и оптимизированы с портативной системой Valve.

"[Персонажи The Last of Us] Элли и Джоэл "украсят" Steam Deck... не переживайте!" — написал Дракманн.

The Last of Us Part I для компьютеров можно будет купить с 3 марта следующего года, то есть через полгода после релиза на PlayStation 5. При этом в Steam уже начались предзаказы — в США игра стоит 3900 рублей, а в Турции — 2000 рублей. Напомним, что The Last of Us Part I является ремейком игры, которая была выпущена в 2013 году, однако в новой версии улучшена графика и есть встроенное дополнение Left Behind.