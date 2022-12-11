ZDF: Германия и ряд стран ЕС продолжают покупать российский газ

Российский газ продолжает поступать потребителям в Германии. Его также по-прежнему закупают и другие страны Евросоюза, сообщает телеканал ZDF со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики.

Сначала голубое топливо из России поступает в Бельгию, а после его перевозят в Германию. Как уточнил вице-президент института Стефан Коотс, объёмы поставок составляют около пяти миллиардов кубометров в год.