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11 декабря, 14:43

ZDF: Германия и ряд стран ЕС продолжают покупать российский газ

Российский газ продолжает поступать потребителям в Германии. Его также по-прежнему закупают и другие страны Евросоюза, сообщает телеканал ZDF со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики.

Сначала голубое топливо из России поступает в Бельгию, а после его перевозят в Германию. Как уточнил вице-президент института Стефан Коотс, объёмы поставок составляют около пяти миллиардов кубометров в год.

Правобережная Молдавия с декабря отказывается от поставок российского газа

Правобережная Молдавия с декабря отказывается от поставок российского газа

В материале указано, что главными покупателями газа также являются Бельгия, Франция и Нидерланды. Европейский импорт сейчас на 13 процентов состоит именно из российского топлива.

Ранее Лайф сообщал о том, что Греция готова оказать помощь Европе в обретении независимости от природного газа из России. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, страны ЕС больше не хотят зависеть от газа из России, однако вместо этого выбрали для себя зависимость от поставок американского СПГ.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

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