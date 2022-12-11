У берегов Турции начала рассасываться пробка из нефтяных танкеров
Bloomberg: Турция начала пропускать нефтяные танкеры через Босфор
Турция начала пропускать нефтяные танкеры, которые были остановлены в заливах Босфор и Дарданеллы из-за проблем со страховкой. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным источника агентства, количество ожидающих прохода через турецкие проливы кораблей сегодня днём, 11 декабря, уменьшилось с 27 до 19. По всей видимости, Анкаре удалось разрешить ситуацию со страховыми статусами танкеров. При этом, как утверждается в материале, большинство застрявших кораблей везут нефть из Казахстана.
Напомним, пробка у берегов Турции из танкеров образовалась после начала действия эмбарго и потолка цен на российскую нефть. По мнению авторов Financial Times, это является первым показателем того, что введение эмбарго подорвёт поставки по всему миру.
ТАСС / Tolga Ildun / ZUMA