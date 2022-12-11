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11 декабря, 14:25

Макрон обсудил с Зеленским подготовку к конференциям о помощи Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон провёл телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. В ходе него стороны обсудили подготовку к парижским конференциям о помощи Незалежной, которые состоятся на следующей неделе.

"Вместе с президентом Зеленским мы обсудили подготовку к конференциям, которые Франция проводит во вторник: первой международной, посвящённой помощи Украине в преодолении зимнего периода, и вторую с французскими компаниями, участвующими в восстановлении страны", — написал Макрон в "Твиттере".

В очередной раз лидер Пятой республики заметил, что Париж будет помогать Киеву "так долго, как это потребуется", чтобы восстановить "территориальную целостность и суверенитет страны". Добавим, что парижские конференции пройдут по инициативе Макрона.

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Как сообщал Лайф, ранее Макрон заявил, что намерен провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. Однако прежде французский лидер планирует переговорить с главой МАГАТЭ и президентом Украины Владимиром Зеленским. После он также сообщил, что выступает за контакты с лидером России Владимиром Путиным и за дипломатическое разрешение украинского конфликта.

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ТАСС / Ирина Яковлева

Артур Белкин

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