Макрон обсудил с Зеленским подготовку к конференциям о помощи Украине
Президент Франции Эмманюэль Макрон провёл телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. В ходе него стороны обсудили подготовку к парижским конференциям о помощи Незалежной, которые состоятся на следующей неделе.
"Вместе с президентом Зеленским мы обсудили подготовку к конференциям, которые Франция проводит во вторник: первой — международной, посвящённой помощи Украине в преодолении зимнего периода, и вторую — с французскими компаниями, участвующими в восстановлении страны", — написал Макрон в "Твиттере".
В очередной раз лидер Пятой республики заметил, что Париж будет помогать Киеву "так долго, как это потребуется", чтобы восстановить "территориальную целостность и суверенитет страны". Добавим, что парижские конференции пройдут по инициативе Макрона.
Как сообщал Лайф, ранее Макрон заявил, что намерен провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. Однако прежде французский лидер планирует переговорить с главой МАГАТЭ и президентом Украины Владимиром Зеленским. После он также сообщил, что выступает за контакты с лидером России Владимиром Путиным и за дипломатическое разрешение украинского конфликта.
ТАСС / Ирина Яковлева