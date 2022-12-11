Макрон обсудил с Зеленским подготовку к конференциям о помощи Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон провёл телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. В ходе него стороны обсудили подготовку к парижским конференциям о помощи Незалежной, которые состоятся на следующей неделе.

"Вместе с президентом Зеленским мы обсудили подготовку к конференциям, которые Франция проводит во вторник: первой — международной, посвящённой помощи Украине в преодолении зимнего периода, и вторую — с французскими компаниями, участвующими в восстановлении страны", — написал Макрон в "Твиттере".