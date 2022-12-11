Учёные выяснили, что коронавирус ускоряет сжигание жира в организме

Шведские биологи из Каролинского института выяснили, что вирус SARS-CoV-2 стимулирует образование кровеносных сосудов в жировых тканях, вследствие чего пациенты стремительно теряют вес. Именно это и замедляет их выздоровление, говорится в исследовании специалистов, которое опубликовано в журнале Nature Metabolism.

В ходе эксперимента учёные изучили, как различные типы жира реагировали на воздействие SARS-CoV-2 у мышей и хомяков. Так, в организме животных сначала происходила активация клеток бурого жира, а потом — висцерального и подкожного белого жира. Это провоцировало рост новых кровеносных сосудов. Данные признаки свидетельствуют о том, что организм грызунов пытался усилить генерацию тепла, используя жир в качестве "топлива". При этом за четыре дня эксперимента животные потеряли существенное количество веса. В связи с этим шведские специалисты прибегли к использованию антиангиогенного препарата, подавляющего этот процесс. После этого хомяки и мыши стали набирать вес, а количество сосудов в их жировых тканях уменьшилось.

"Антиангиогенные лекарства сейчас используются для лечения различных видов рака. Возможно, эти препараты также могут быть полезны при лечении проблем, связанных с CoViD-19, таких как чрезмерная потеря веса и метаболические изменения. Конечно, нам потребуются дополнительные исследования, чтобы подтвердить, действительно ли наши доклинические результаты также подтверждаются испытаниями на людях", — отметил Ихай Цао, один из авторов исследования.