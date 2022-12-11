Невролог перечислил опасные болезни, которые сопровождаются онемением рук и ног

Онемение конечностей может быть признаком опасных заболеваний, одно из них— сердечная недостаточность. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявил врач-невролог сети клиник "Атлас" Игорь Мацокин.

"Онемение может говорить о сердечной недостаточности, полиартрите, полиневропатии, поражениях головного и спинного мозга, нервно-мышечных заболеваниях, дефиците витамина В12, а также о гормональных нарушениях, таких как болезни щитовидной железы или сахарный диабет", — отметил он.

Эксперт добавил, что онемение рук или ног может быть недолгим и связанным с неудобным положением. Однако если это происходит регулярно, то тогда есть риск наличия серьёзных проблем со здоровьем.

"В основе этого симптома лежит поражение самого нерва или его оболочки, давление на нерв со стороны окружающих тканей или ухудшение кровоснабжения на фоне спазма или патологии сосудов и недостаточности периферического кровообращения на фоне патологии сердца", — уточнил невролог.

По словам специалиста, при более серьёзных заболеваниях одностороннее онемение конечностей может свидетельствовать о патологии проводящих путей головного и спинного мозга. В этом случае импульсы по чувствительным волокнам нервов и их корешков проводятся с нарушением. Если онемение, а также покалывание, жжение и ощущения похолодания беспокоят часто, необходимо обратиться к врачу.