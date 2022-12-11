Пушилин сообщил, что проверил состояние убежищ в центре Донецка

ВРИО главы ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале сообщил, что проверил состояние ряда убежищ в центре Донецка.

"Проехал по центру столицы Республики, проверил состояние нескольких убежищ. Где-то они открыты, где-то под замком. То же самое с подъездными дверьми", — отметил Пушилин.

Глава региона также заметил, что открытая дверь в подъезд или убежище может спасти жизнь кому-то из людей и призвал в этой связи принять необходимые меры.