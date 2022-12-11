В человеческой ДНК нашли гены "шестого чувства", которые помогут в лечении сколиоза

Учёные из Центра молекулярной медицины Макса Дельбрюка, Германия, обнаружили гены, ответственные за "шестое чувство" — проприорецепцию. Этим термином обозначают способность ощущать положение частей собственного тела в пространстве и относительно друг друга. Потеря проприорецепции может негативно сказаться на координации и даже способности ходить, сообщает издание Medical Xpress.

"Работа "шестого чувства" заключается в сборе информации от мышц и суставов о наших движениях, нашей позе и нашем положении в пространстве, а затем передаче её в центральную нервную систему", — отметил Никколо Зампиери, один из авторов исследования.

Используя секвенирование отдельных клеток, специалисты исследовали, какие гены в проприоцептивных сенсорных нейронах (pSN) мышц живота, спины и нижних конечностей наиболее и наименее активны. Выяснилось, что большинство важных для "шестого чувства" генов начинают функционировать ещё на эмбриональной стадии. Это означает, что существуют генетические программы, которые решают, будет ли конкретный рецептор получать информацию от мышц живота, спины или ног.

Открытие берлинских учёных поможет в усовершенствовании нейропротезов. Также исследователи отметили, что недавно была обнаружена роль неправильной проприорецепции в формировании сколиоза и их сведения могут помочь в борьбе с первопричиной данного недуга.