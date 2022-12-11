AFP: В Бельгии задержали четырёх депутатов по делу о коррупции вокруг ЧМ-2022
В Бельгии задержали снятую с должности замглавы Европарламента Еву Кайли и ещё троих человек по делу о коррупции, связанной с чемпионатом мира по футболу в Катаре. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на судебный источник.
Федеральная прокуратура не раскрыла имена депутатов, но отметила, что задержаны только четыре человека из шести за последние 48 часов. В ведомстве также сообщили о проведённых обысках в домах двоих из них, в том числе и у Кайли в Брюсселе. Она не смогла воспользоваться парламентским иммунитетом, поскольку её задержали. В ходе обыска полицейские нашли у неё пакеты с купюрами.
"Подозревается выплата крупных денежных сумм или предложение значительных подарков третьим лицам, имеющим политическую и/или стратегическую позицию, позволяющую оказывать влияние на решения Европейского парламента", — сообщила пресс-служба прокуратуры.
Ранее Лайф сообщал, что Катар изначально заподозрили в подкупе игроков Эквадора ради победы на открытии ЧМ. Правда развития эта тема не получила. Принимающая сторона проиграла всухую в том матче.
ТАСС / EPA / JULIEN WARNAND