Канадские учёные нашли в жидкостях для вейпинга высокие концентрации токсичных металлов

Учёные из Метрологического национального центра Канады нашли в жидкостях для вейпинга токсичные частицы металлов. Результаты исследования они опубликовали в журнале ACS Omega.

По данным химиков, самые распространённые нагревательные элементы в устройствах для вейпинга содержат никель, медь, цинк, хром и фехраль. Другие компоненты состоят их свинца, олова и нержавеющей стали. В ходе исследования учёные взяли пробы жидкости для потребления каннабиса из нескольких десятков типов устройств.

По итогам опытов уровень содержания свинца превышал допустимый предел 0,5 мгк/г в шести незаконных образцах и одном, полученном легальным путём. Но при этом разрешённые жидкости содержали высокую концентрацию никеля, хрома и меди. Также в незаконных образцах уровень тяжёлых металлов был выше допустимого в 900 раз.

Учёные отметили, что вейпинг чреват опасными последствиями. В жидкости содержатся металлические частицы, которые непонятно каким образом там появились.