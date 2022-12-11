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11 декабря, 14:24

Канадские учёные нашли в жидкостях для вейпинга высокие концентрации токсичных металлов

Учёные из Метрологического национального центра Канады нашли в жидкостях для вейпинга токсичные частицы металлов. Результаты исследования они опубликовали в журнале ACS Omega.

По данным химиков, самые распространённые нагревательные элементы в устройствах для вейпинга содержат никель, медь, цинк, хром и фехраль. Другие компоненты состоят их свинца, олова и нержавеющей стали. В ходе исследования учёные взяли пробы жидкости для потребления каннабиса из нескольких десятков типов устройств.

По итогам опытов уровень содержания свинца превышал допустимый предел 0,5 мгк/г в шести незаконных образцах и одном, полученном легальным путём. Но при этом разрешённые жидкости содержали высокую концентрацию никеля, хрома и меди. Также в незаконных образцах уровень тяжёлых металлов был выше допустимого в 900 раз.

Учёные отметили, что вейпинг чреват опасными последствиями. В жидкости содержатся металлические частицы, которые непонятно каким образом там появились.

В России с 15 декабря вводится обязательная маркировка жидкостей для вейпов

В России с 15 декабря вводится обязательная маркировка жидкостей для вейпов

Ранее учёные Института Фрэнсиса Крика установили возможную связь развития рака с вейпами. При этом медики признали, что вейпинг безопаснее курения обычных сигарет, однако долгосрочное влияние такого увлечения пока не ясно.

Обложка ©

Freepik / ArthurHidden

Светлана Оперук

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