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11 декабря, 14:20

Боррель переживает из-за отказа Турции поддерживать санкции против России

Боррель назвал отказ Турции от антироссийских санкций поводом для беспокойства в Евросоюзе

Торговые отношения между Россией и Турцией, а также отказ Анкары присоединяться к санкциям против РФ, являются причинами для беспокойства в Евросоюзе. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в документе, с которым ознакомилась Funke.

Он также отметил, что ЕС совместно с республикой находятся в таможенном союзе, благодаря чему товары "двойного назначения", используемые в гражданских и военных целях, могут беспрепятственно перемещаться. По мнению Борреля, важно, чтобы Анкара не предлагала Москве обходные пути.

РФ и Турция подтвердили пакетный характер зерновой сделки в ходе консультаций

РФ и Турция подтвердили пакетный характер зерновой сделки в ходе консультаций

Ранее Лайф писал, что президент Турции Реджеп Эрдоган провёл телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. В ходе беседы лидер республики отметил, что в рамках действия зерновой сделки по гуманитарному коридору было вывезено более 13 миллионов тонн зерновых.

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ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ

Никита Осипов

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