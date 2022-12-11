Боррель переживает из-за отказа Турции поддерживать санкции против России
Боррель назвал отказ Турции от антироссийских санкций поводом для беспокойства в Евросоюзе
Торговые отношения между Россией и Турцией, а также отказ Анкары присоединяться к санкциям против РФ, являются причинами для беспокойства в Евросоюзе. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в документе, с которым ознакомилась Funke.
Он также отметил, что ЕС совместно с республикой находятся в таможенном союзе, благодаря чему товары "двойного назначения", используемые в гражданских и военных целях, могут беспрепятственно перемещаться. По мнению Борреля, важно, чтобы Анкара не предлагала Москве обходные пути.
Ранее Лайф писал, что президент Турции Реджеп Эрдоган провёл телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. В ходе беседы лидер республики отметил, что в рамках действия зерновой сделки по гуманитарному коридору было вывезено более 13 миллионов тонн зерновых.
ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ