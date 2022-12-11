Взрослые и дети застряли на колесе обозрения в Ярославле из-за замыкания

В городе Ярославле из-за замыкания в щитке управления вышло из строя колесо обозрения. В этот момент на нём были заняты две кабинки. В каждой из них были отцы с детьми – мальчиками в возрасте 4 и 10 лет.

В Ярославле вышло из строя колесо обозрения с людьми в кабинках. Видео © МЧС

Как сообщили Лайфу в МЧС, кабины с людьми остановились в самой верхней точке — на уровне 65 метров. Во время спасательной операции специалисты вручную с помощью лебёдок сдвигали кабины ниже. Только через два часа они прошли примерно одну четвёртую круга и появилась возможность снять людей с помощью специальной техники.

Всё это время с мужчинами по телефону разговаривала психолог от МЧС. Обошлось без паники. Когда их вместе с детьми сняли с колеса обозрения, им не потребовалась помощь. Потерпевших согрели, напоили чаем и отпустили домой.