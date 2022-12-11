"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
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11 декабря, 14:27

Взрослые и дети застряли на колесе обозрения в Ярославле из-за замыкания

В городе Ярославле из-за замыкания в щитке управления вышло из строя колесо обозрения. В этот момент на нём были заняты две кабинки. В каждой из них были отцы с детьми – мальчиками в возрасте 4 и 10 лет.

В Ярославле вышло из строя колесо обозрения с людьми в кабинках. Видео © МЧС

Как сообщили Лайфу в МЧС, кабины с людьми остановились в самой верхней точке — на уровне 65 метров. Во время спасательной операции специалисты вручную с помощью лебёдок сдвигали кабины ниже. Только через два часа они прошли примерно одну четвёртую круга и появилась возможность снять людей с помощью специальной техники.

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Всё это время с мужчинами по телефону разговаривала психолог от МЧС. Обошлось без паники. Когда их вместе с детьми сняли с колеса обозрения, им не потребовалась помощь. Потерпевших согрели, напоили чаем и отпустили домой.

Ранее Лайф сообщал о том, что самое большое в Европе колесо обозрения "Солнце Москвы" открылось на ВДНХ.

Обложка ©

МЧС

Илья Суриков

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