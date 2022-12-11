Президент Финляндии Ниинистё назвал важным продолжение сотрудничества с Россией

Президент Финляндии Саули Ниинистё во время эфира радиостанции YLE заявил о важности продолжения сотрудничества с Россией, так как у стран есть общая граница.

"Мы должны продолжать сотрудничать хотя бы потому, что у нас общая граница протяжённостью более тысячи километров", — заявил финский лидер.

По словам Ниинистё, у стран продолжается почти ежедневное административное сотрудничество в приграничной зоне. А вот для восстановления доверия может понадобиться немалое количество времени, убеждён политик.